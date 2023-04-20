Про це йдеться у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Там вважають, що втрати на полі бою та санкції Заходу призвели до того, що російська армія перебуває в стані занепаду, але Москва все ще матиме достатньо вогневої потужності, щоб продовжити війну в Україні.

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Які танки "розходяться" найбільше

Укладачі звіту наводять вражаючі цифри російських втрат – майже 10 000 одиниць основної техніки: танки, вантажівки, артилерійські знаряддя та безпілотники.

Якість російської армії з точки зору передового обладнання, швидше за все, знизиться, принаймні в найближчій перспективі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що Росія в Україні втратила від 1845 до 3511 танків за рік війни. Найбільше втрат зафіксовано серед модернізованих основних бойових танків Т-72Б3.

Нідерландський розвідувальний вебсайт Oryx повідомляє, що має візуальні докази понад 500 варіантів Т-72Б3 – знищених, пошкоджених, покинутих або захоплених станом на цей тиждень.

Західні чиновники підтверджують, що Росія суттєво відстає в плані оснащення. Ба більше, загарбники використовують на полі бою танки Т-55, представлені ще в 1948 році.

Санкції задушили виробництво

У звіті CSIS підкреслює розповідають, що один танковий завод "Уралвагонзавод" може виготовляти близько 20 танків на місяць. Але Росія щомісяця втрачає в Україні в середньому майже 150 танків усіх типів.

Варто додати, що Росія буде ремонтувати та повертати в дію свої старі танки, тому що у неї просто немає ресурсів для створення нових. Через західні санкції окупанти не можуть отримати запчастини та інструменти, необхідні для складання сучасного танка.

Так, санкції обрізали російський доступ до оптичних систем, кулькових підшипників і верстатів. Зокрема, для оптичних систем Росія покладалася на французький імпорт під час свого довоєнного виробництва.

Крім того, 55% довоєнних поставок підшипників надходило з Європи та Північної Америки. Оскільки ці джерела тепер втрачені, Росія може спробувати компенсувати дефіцит за рахунок поставок внутрішнього виробництва або імпорту нижчої якості з Китаю чи Малайзії. Так чи інакше, Росія не може отримати ту якість, яка була до війни.

Укладачі звіту додають, що втрата західних компонентів відчувається не тільки в танках. Пілотовані та безпілотні літальні апарати, ракети та засоби радіоелектронної боротьби потребують сучасних, високотехнологічних частин, у тому числі мікрочипів, які Росія не може отримати від внутрішніх постачальників.

Війна на цьому не скінчиться

Попри шалені втрати ворога, війна триватиме. Росія все ще зберігає чисельну перевагу над Україною, оскільки вона має великі запаси в резерві.

"Військовий потенціал Росії все ще значно перевершує український за більшістю показників, включаючи людську, повітряну, сухопутну та військово-морську силу", – йдеться у звіті.

Аналітики підрахували, що станом на лютий 2023 року загальна кількість літаків у розпорядженні Кремля була в 13-15 разів більша, ніж у Києва. У Росії майже в 7-8 разів більше танків і в 4 рази більше бойових броньованих машин, а її військово-морський флот в 12-16 разів перевищує український.

Чисельні переваги дозволять Москві вести війну на виснаження протягом наступного року. Тому, аби компенсувати кількісну перевагу Росії, життєво важливо, щоб західні країни надходили в Україну технологічно кращі озброєння.