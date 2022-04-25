Утром, 25 апреля, по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что вблизи Хмельницкой АЭС пролетели две крылатые ракеты.

Российские захватчики продолжают атаковать с неба Украину. Да, две крылатые ракеты зафиксировали над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС.

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Оккупанты угрожают ядерной безопасности Украины

В 8:10 вражеские ракеты пролетели вблизи Хмельницкой АЭС. В Энергоатоме предполагают, что летели они в сторону Ровно или Здолбунова.

Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам,

– говорится в сообщении.

Действия российских военных называют очередным актом ядерного терроризма. И их, подчеркивают в Энергоатоме, становится все больше с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В Энергоатоме подчеркивают, что российскую агрессию следует как можно скорее остановить. Если это не сделать, то под угрозой очередной ядерной катастрофы окажется не только Украина, но и весь мир.

Заметим, что российские ракеты не в первый раз пролетают над АЭС. 16 апреля камеры наблюдения зафиксировали подобное над Южноукраинской АЭС.

25 апреля взрывы услышали по всей территории Украины

В частности, в Винницкой области произошло два взрыва.

Атаковали ракетами оккупанты также Львовщину. В области сработало ПВО.

Также известно о том, что оккупанты обстреляли 5 железнодорожных станций на Западе Украины, в частности, в Ровненской области.

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