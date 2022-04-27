Вблизи Севастополя заметили массовую внезапную гибель морских птиц

Российские захватчики уничтожают экологию временно оккупированного Крыма. В одной из бухт близ Севастополя зафиксирована массовая гибель морских птиц.

Инцидент зафиксирован в бухте Круглая (Омега) близ Севастополя. По словам Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, эта территория всегда считалась сравнительно экологически чистой.

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Все из-за российских военных

С начала полномасштабного вторжения местный военный госпиталь Черноморского флота и вертолетный завод, где есть военные склады и собственные причалы, сбрасывают в бухту Круглую разные стоки.

Также именно с этих причалов оккупанты загружают разные боеприпасы, чтобы обстреливать территорию Украины.

Эти факты свидетельствуют о том, что птицы были отравлены веществами, попавшими в акваторию Черного моря,

– отмечает Денисова.

Таким образом, Россия нарушает статью 35 дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года по защите жертв международных вооруженных конфликтов. Там речь идет о требовании правильно обращаться с окружающей средой во время военных действий.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину расследовать это преступление кафиров.

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