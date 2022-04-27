Інцидент зафіксували в бухті Кругла (Омега) поблизу Севастополя. За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, цю територію завжди вважали порівняно екологічно чистою.

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Все через російських військових

З початку повномасштабного вторгнення місцевий військовий шпиталь Чорноморського флоту та гелікоптерний завод, де є військові склади та власні причали, скидають у бухту Круглу різні стоки.

Також саме з цих причалів окупанти завантажують різні боєприпаси, щоб обстрілювати територію України.

Ці факти свідчать про те, що птахи були отруєні речовинами, що потрапили до акваторії Чорного моря, – наголошує Денісова.

У такий спосіб Росія порушує статтю 35 додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Там йдеться про вимогу належно поводитися з довкіллям під час воєнних дій.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну розслідувати цей злочин окупантів.

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