Вблизи Житомира упал легкомоторный самолет: пилота госпитализировали

В Житомирской области возле Кмитова 12 сентября упал легкомоторный самолет. Пилот выжил, но его забрали в больницу.

Самолет упал в поле, в нескольких сотнях метров от жилых домов. Очевидцы рассказали, что он зацепился за дерево.

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"Кукурузник" опрыскивал поля.

Пожара не было

В ГСЧС Житомирской области отметили, что пожара в результате падения самолета не было. Поэтому технику спасателей не привлекали.

В сети опубликовали видео с места событий. На нем видно, как часть авиасудна отлетела в сторону.

Смотрите видео после падения самолета:

Во Франции разбился туристический самолет

Во Франции 10 сентября в аварию попал туристический самолет с 3 мужчинами на борту. Все погибли. Двоим было по 64 года, третьему – 72.

Самолет принадлежал клубу "Этампе" в Эссоне в Нормандии. Он был одним из 5 воздушных судов, которые накануне вылетели в город Нанси.

Правоохранители открыли уголовное дело. Одной из версий причин падения самолета называют плохие погодные условия, из-за чего мужчины на борту не справились с управлением.