Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он дал брифинг в Медиацентре Украины.

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"У Змеиного поисково-спасательная группа в составе пяти катеров и самоходного плавучего крана проведены мероприятия по поднятию обломков уничтоженного украинскими войсками российского десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор"", - рассказал Мотузяник.

Также в Минобороны отметили, что в акватории Черного моря готовы применять ракетное вооружение 2 носителя КРМБ (крылатые ракеты морского базирования – 24 канал) типа "Калибр", они могут выпускать сразу 16 ракет.

Что происходит на Змеином

Российские убийцы наращивают свои силы на Змеином и пытаются укрепить позиции. Об этом рассказал член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский. В частности, на острове кафиры установили разные средства ПВО , чтобы помешать атакам от ВСУ с воздуха. Также есть системы радиоэлектронной борьбы. Россияне сосредоточили на острове надводный флот, чтобы украинские военные не могли достичь своих целей.

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Потери россиян на Змеином

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что украинцы удачно ликвидируют россиян на Змеином. Едва ли не впервые страна-террористка признала это.

"В России начали подтверждать, когда начали хоронить своих погибших, потери на острове Змеиный. "Змеибаевка" не рада оккупантам", - подчеркнул Братчук.

Почему оккупантам так важен Змеиный

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пояснил, что Змеиный является стратегически важным для России , поскольку он дает контролировать все торговые пути, которые находятся на территории Украины.

Кроме того, это упрощает высадку морского десанта захватчиков. Буданов рассказал, что это теоретически единственный район, через который воздушный десант может попасть в оккупированное Приднестровье.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на Юг Украины", – сказал Буданов.

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