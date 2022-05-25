Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він дав брифінг у Медіацентрі України.

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"Біля Зміїного пошуково-рятувальна група у складі п'яти катерів та самохідного плавучого крана проведено заходи з підняття уламків знищеного українськими військами російського десантного катера "Серна" та катеру типу "Раптор", – розповів Мотузяник.

Також у Міноборони зазначили, що в акваторії Чорного моря готові застосовувати ракетне озброєння 2 носії КРМБ (крилаті ракети морського базування – 24 канал) типу "Калібр", Вони можуть випускати одразу 16 ракет.

Що відбувається на Зміїному

Російські вбивці нарощують свої сили на Зміїному та намагаються укріпити позиції Про це розповів член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський. Зокрема, на острові окупанти встановили різні засоби ППО, щоб завадити атакам від ЗСУ з повітря. Також є системи радіоелектронної боротьби. Росіяни зосередили на острові надводний флот, щоб українські військові не могли досягти своїх цілей.

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Втрати росіян на Зміїному

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що українці вдало ліквідовують росіян на Зміїному. Чи не вперше країна-терористка визнала це.

"У Росії почали підтверджувати, коли почали ховати своїх загиблих, втрати на острові Зміїний. "Зміїбаївка" не рада окупантам", – наголосив Братчук.

Чому окупантам так важливий Зміїний

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що Зміїний є стратегічно важливим для Росії, бо він дає контролювати всі торгові шляхи, які на території України.

Крім цього, це спрощує висадку морського десанту загарбників. Буданов розповів, що це теоретично єдиний район, через який повітряний десант може потрапити до окупованого Придністров'я.

"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на Південь України", – сказав Буданов.

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