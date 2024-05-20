Насколько активно Россия сейчас использует тему легитимности украинской власти и почему во время военного положения не стоит проводить выборы, объяснил 24 Каналу советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Отметим, что сегодня, 20 мая, ровно 5 лет со дня инаугурации Зеленского.

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Возможны ли выборы в Украине

В Конституции Украины четко указано, что полномочия президента страны действуют до момента инаугурации другого президента или второго срока. Выборы прописываются в соответствующих пунктах закона о военном положении, где четко указано, что провести их невозможно с учетом принципов безопасности.

Иногда дают аналогию, мол, во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах и еще ряде стран были выборы. Однако вопрос в том, что война была не на территории США. У нас совсем другая ситуация,

– сказал Подоляк.

На территории Украины идет война, то есть логистически организовать избирательный процесс, в котором все граждане смогут реализовать свое избирательное право или баллотироваться, или голосовать, к тому же гарантировать безопасность и прозрачность конкурентности этих выборов невозможно.

Это все четко прописано в законных положениях. Я не вижу такой темы, она не существует. Будет ли ее использовать Россия? Да, она вообще использует очень много внутренних тем,

– отметил советник председателя ОПУ.

Сейчас страна-агрессор ведет себя адекватнее, чем в начале или в середине войны, когда пропагандисты из каждого ящика кричали: "Нацисты".

Что с легитимностью Путина

Враг использует любые темы, которые триггерные для Украины и пытаются на них спекулировать. Однако это не будет иметь никакого влияния на процессы поддержки Украины.

В то же время есть вопрос легитимности Путина, ведь диктатор у власти уже 5 срок, в 2020 году он переписал конституцию под себя, военный преступник продолжает убивать своих оппонентов. Для меня Путин не существует как президент,

– добавил Подоляк.

По его словам, Путин не может вести переговоры ни с кем, потому что сам по себе он не является легитимным.

К слову, легитимность Зеленского беспокоит еще одного диктатора – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусский диктатор даже посочувствовал Путину, которому якобы не с кем подписывать договор о мире.

Что Зеленский говорит о выборах в Украине