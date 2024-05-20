Наскільки активно Росія зараз використовує тему легітимності української влади та чому під час воєнного стану не варто проводити вибори, пояснив 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Зазначимо, що сьогодні, 20 травня, рівно 5 років з дня інавгурації Зеленського.

Читайте також Володимир Зеленський прокоментував можливість перемир'я з Росією

Чи можливі вибори в Україні

У Конституції України чітко вказано, що повноваження президента країни чинні до моменту інавгурації іншого президента чи другого терміну. Вибори прописуються у відповідних пунктах закону про воєнний стан, де чітко вказано, що провести їх неможливо з урахуванням безпекових принципів.

Іноді дають аналогію, мовляв, під час Другої світової війни в Сполучених Штатах та ще низці країн були вибори. Однак питання у тому, що війна була не на території США. У нас зовсім інша ситуація,

– мовив Подоляк.

На території України триває війна, тобто логістично організувати виборчий процес, в якому всі громадяни зможуть реалізувати своє виборче право або балотуватись, або голосувати, до того ж гарантувати безпеку та прозорість конкурентності цих виборів неможливо.

Це все чітко прописано в законних положеннях. Я не бачу такої теми, вона не існує. Чи буде її використовувати Росія? Так, вона взагалі використовує дуже багато внутрішніх тем,

– зазначив радник голови ОПУ.

Нині країна-агресор поводиться адекватніше, ніж на початку чи в середині війни, коли пропагандисти з кожного ящика кричали: "Нацисти".

Що з легітимністю Путіна

Ворог використовує будь-які теми, які тригерні для України й намагається на них спекулювати. Проте це не матиме жодного впливу на процеси підтримки України.

Водночас є питання легітимності Путіна, адже диктатор при владі вже 5 термін, у 2020 році він переписав конституцію під себе, воєнний злочинець продовжує вбивати своїх опонентів. Для мене Путін не існує як президент,

– додав Подоляк.

За його словами, Путін не може вести переговори ні з ким, тому що сам по собі він не є легітимним.

До слова, легітимність Зеленського турбує ще одного диктатора – самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Білоруський диктатор навіть поспівчував Путіну, якому начебто не має з ким підписувати договір про мир.

Що Зеленський каже про вибори в Україні