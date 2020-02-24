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      Ученые выяснили причины аномально теплой зимы

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      Ученые выяснили, почему в этом году зима такая теплая / shutterstock.com

      Явление, которое получило название "Арктическая осцилляция", удержало холод на Северном полюсе. Именно поэтому нынешняя зима была одной из самых теплых.

      Стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион, сообщает Bloomberg со ссылкой на ученых метеорологов.

      Кстати: Теплых зим в Украине станет больше, а лето и осень станут более засушливыми

      В результате возник барьер, который удерживает холод на месте. Это явление получило название "Арктическая осцилляция". Оно имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры.

      Справка. По данным миссии по изучению климатических изменений Copernicus Climate Change Service, в Европе в январе этого года температура воздуха была на 3,1 градусов выше средней.

      Ученые уверяют, что "Арктическая осцилляция" редко бывает такой интенсивной, и ее содержание редко длится так долго. Заметим, что эта загадка требует изучения. Пока неизвестно, почему это произошло и связано ли с изменением климата.

      Какие преимущества теплой зимы

      Единственным преимуществом этой зимы является то, что она позволила Арктике вернуть часть льда, который в последние зимы таял.

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      Ранее бразильские ученые зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде. Столбики термометров поднялись до +20,75 градуса.

      Что известно о теплой зиме в Украине?2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений.

      В конце 2019 года большинство граждан Украины (84%) считали, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживались лишь 9% опрошенных, свидетельствует опрос Research & Branding Group. В то же время украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Экология исследования Погода
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