Вчені з’ясували причини аномально теплої зими

Явище, яке отримало назву "Арктична осциляція", втримало холод на Північному полюсі. Саме через це цьогорічна зима була однією з найтепліших.

Стійка область низького тиску над Північним полюсом потягнула повітряні потоки на північ, утримуючи там вітри, які постійно оточують полярний регіон, повідомляє Bloomberg з посиланням на вчених метеорологів.

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У результаті виник бар'єр, який утримує холод на місці. Це явище отримало назву "Арктична осциляція". Воно має тенденцію коливатися між низьким і високим тиском, посилюючи і послаблюючи навколишні полярні вітри.

Довідка. За даними місії з вивчення кліматичних змін Copernicus Climate Change Service, в Європі в січні цього року температура повітря була на 3,1 градусів вище середньої.

Вчені запевняють, що "Арктична осциляція" рідко буває такою інтенсивною, і її утримування рідко триває так довго. Зауважимо, що ця загадка потребує вивчення. Наразі невідомо, чому це сталося і чи пов'язано зі зміною клімату.

Які переваги теплої зими

Єдиною перевагою цієї зими є те, що вона дозволила Арктиці повернути частину льоду, який в останні зими танув.

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Раніше бразильські вчені зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді. Стовпчики термометрів піднялися до + 20,75 градуса.

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В кінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group. Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.