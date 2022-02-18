Вчера бустерную дозу получили больше украинцев, чем первую дозу

За минувшие сутки, 17 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 65 089 людей. Интересно, что бустерную дозу сделало большее количество украинцев, чем первую.

Так, первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, а бустерную дозу – 19 119 человек.

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Прививки проводилось 1 007 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 234 пунктах прививки и в 428 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации населения

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 15 649 485 человек. 15 649 483 из них получили первую дозу вакцины, 15 071 517 – две дозы. Между тем дополнительную дозу получил 25 841 человек, а бустерную дозу – 636 201 человек.

Всего в стране провели 31 383 042 прививки.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 973 062,

Coronavac – 4 990 299,

AstraZeneca – 1 639 091,

Moderna – 1 539 166,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Еще одно исследование подтвердило, что вакцинация против COVID-19 может защитить от новых вариантов коронавирус лучше, чем естественная инфекция.

Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала