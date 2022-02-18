Так, першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, а бустерну дозу – 19 119 людей.
До теми За добу в Україні понад 34 тисячі нових COVID-хворих та більш ніж 3 тисячі госпіталізацій
Щеплення проводилось 1 007 мобільними бригадами з імунізації, у 3 234 пунктах щеплення та у 428 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації населення
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 15 649 485 людей. 15 649 483 з них отримали першу дозу вакцини, 15 071 517 – дві дози. Тим часом додаткову дозу отримала 25 841 людина, а бустерну дозу – 636 201 людина.
Загалом в країні провели 31 383 042 щеплення.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 973 062,
- Coronavac – 4 990 299,
- AstraZeneca – 1 639 091,
- Moderna – 1 539 166,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу