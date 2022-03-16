О новых успехах украинских военных сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, 15 марта бойцы ВСУ провели небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны.

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В ОП подчеркнули, что контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон.

Также наши войска наносили мощные ракетно-артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника. Известно о не менее 7 таких ударов в течение прошедших суток,

– заявил Арестович.

Новые победы одержали и воздушные силы ВСУ, сбив по меньшей мере 3 вражеских самолета, а также 1 вертолет и несколько крылатых ракет россиян.

Обращение Алексея Арестовича за 16 марта: смотрите видео