Про нові успіхи українських військових повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, 15 березня бійці ЗСУ провели невеликі тактичні контрнаступи, які покращили ситуацію в конкретних районах оборони.

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В ОП наголосили, що контрнаступ ЗСУ кардинально змінює диспозиції сторін.

Також наші війська завдавали потужних ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по угрупованнях противника. Відомо про не менше як 7 таких ударів протягом минулої доби,

– заявив Арестович.

Нові перемоги здобули й Повітряні сили ЗСУ, збивши щонайменше 3 ворожі літаки, а також 1 вертоліт і декілька крилатих ракет росіян.

Звернення Олексія Арестовича за 16 березня: дивіться відео