Россия 10 октября ударила по Одессе. Известно, что в результате этого есть погибшие.

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Погибли четыре человека

Враг атаковал Одесскую область баллистическими ракетами. В Одесской ОГА уточнили, что погибло четыре человека, среди которых подросток.

Кроме этого, в результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.

Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли,

– говорится в сообщении.

Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В Одесской ОГА выразили соболезнования родным и близким погибших. 24 Канал присоединяется к соболезнованиям.

10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших доставили в больницу. Четыре человека в тяжелом состоянии.