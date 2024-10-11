Росія 10 жовтня вдарила по Одеському районі. Відомо, що внаслідок цього є загиблі.
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Загинуло четверо людей
Ворог атакував Одещину балістичними ракетами. У Одеській ОВА уточнили, що загинуло четверо людей, серед яких підліток.
Крім цього, внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.
Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули,
– мовиться в повідомленні.
Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.
У Одеській ОВА висловили співчуття рідним та близьким загиблих. 24 Канал приєднується до співчуттів.
10 людей зазнали поранень та травм, девʼятеро постраждалих доставили до лікарні. Четверо людей у важкому стані.