Вчерашняя атака россиян на Донбассе была попыткой проверить ВСУ на прочность, – Данилов

Российские оккупанты пытаются одержать хоть какую-то победу на Востоке и Юге Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что начавшиеся 19 апреля вражеские атаки были попыткой испытать бойцов ВСУ на прочность.

Однако украинские защитники дали оккупантам достойный отпор. Заметьте, с начала вторжения России в Украину наши воины уже ликвидировали около 21 тысячи захватчиков.

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Оккупанты испытывали ВСУ на прочность

Данилов отметил, что большое наступление оккупантов на Востоке пока не стартовало. Утром 19 апреля начались бои по всей линии фронта, который находится на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Но это была их попытка (испытать – 24 канал) на прочность наши вооруженные силы. Попытка была неудачная. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени,

– заметил секретарь СНБО.

Он добавил, что не следует ожидать, что это сражение за Донбасс будет последним и решающим. Ведь впереди может быть много разных вещей.

"Это не есть, как ранее говорили, последний и решающий бой. Это один из боев, находящихся на территории нашей страны, начиная с 2014 года", – заявил Данилов.

Кроме этого, по словам секретаря СНБО, данные разведок партнеров говорят о том, что Россия в последующие 2 – 4 недели еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы.

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