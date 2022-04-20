Однак українські захисники дали окупантам гідну відсіч. Зауважте, з початку вторгнення Росії в Україну наші воїни вже ліквідували майже 21 тисячу загарбників.

До теми Ворог намагався прорвати позиції ЗСУ на кількох напрямках, – речник 128-ої бригади

Окупанти випробовували ЗСУ на міцність

Данілов зазначив, що великий наступ окупантів на Сході поки не стартував. Зранку 19 квітня почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей.

Але це була їхня спроба (випробувати – 24 канал) на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ — це питання часу

– зауважив секретар РНБО.

Він додав, що не слід очікувати, що ця битва за Донбас буде останньою та вирішальною. Адже попереду може бути багато різних речей.

"Це не є, як раніше казали, останній і рішучий бій. Це один із боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року", – заявив Данілов.

Окрім цього, за словами секретаря РНБО, дані розвідок партнерів говорять про те, що Росія наступні 2 – 4 тижні ще може підтягувати у бій нові ресурси та резерви.

Варто подивитися – військовий розповів, що росіяни можуть атакувати потужніше після Великодня