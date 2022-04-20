Про це повідомив речник 128 окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас в ефірі 24 каналу.

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Він розповів, що військові з їх бригади є і на донецькому, і на південно-східному напрямках. "Зараз немає того умовного затишшя, яке було 2 – 3 тижні тому", – запевняє речник.

За його словами, на деяких напрямках є обстріли та перестрілки, а подекуди просто дуже гаряче.

"Зокрема, за останні два дні активізувалися російські війська, активно працює артилерія. Перед тим вони запускають дрони, а потім стріляють", – каже Галас.

Він додав, що у попередні тижні противники намагалися накрити вогнем наших військових на передовій, а зараз ствольні обстріли та реактивна артилерія накривають територій на кілометри позаду позицій ЗСУ.

Також були спроби прорвати позиції військових на кількох напрямках, зокрема на Донецькому та стику трьох областей – Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій. Але тут були невдалі атаки, ворога відкинули. Очевидно, що будуть нові спроби,

– наголосив Ярослав Галас.

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