Из Феодосийской бухты вышли два русских корабля. Это произошло через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и десантному кораблю "Новочеркасск".
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Идентифицировать их не удалось
Из-за тумана и большого расстояния идентифицировать корабли не было возможности. Судя по размерам, говорится об одном военном корабле и одном военном катере Черноморского флота России.
Тем временем в оккупированной Феодосии куски обшивки уничтоженного "Новочеркасска" валяются на окраинах порта, где он был пришвартован. Сообщается, что удар был такой силы, что обломки вошли в землю примерно на метр.
Украинские военные уничтожили "Новочеркасск"
- Взрывы в районе порта раздались около 03:30 26 декабря, а чуть позже командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что вслед за крейсером "Москва" отправился и ИДК "Новочеркасск". 24 марта 2022 года судно оказалось под ударом ВСУ в порту оккупированного Бердянска Запорожской области. Тогда была подтверждена гибель трех членов экипажа, но корабль тогда получил только повреждения.
- В ВСУ раскрыли, чем атаковали ВДК "Новочеркасск". Тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами, отметили в сообщении
- В сети сообщали, что, возможно, на борту "Новочеркасска" были иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Такое мнение возникло из-за мощной детонации в Феодосийском порту. Кроме того, сейчас Россия использует большие десантные корабли именно в логистических целях. Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат эту информацию не подтвердил.