Из Феодосийской бухты вышли два русских корабля. Это произошло через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и десантному кораблю "Новочеркасск".

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Идентифицировать их не удалось

Из-за тумана и большого расстояния идентифицировать корабли не было возможности. Судя по размерам, говорится об одном военном корабле и одном военном катере Черноморского флота России.

Тем временем в оккупированной Феодосии куски обшивки уничтоженного "Новочеркасска" валяются на окраинах порта, где он был пришвартован. Сообщается, что удар был такой силы, что обломки вошли в землю примерно на метр.

Украинские военные уничтожили "Новочеркасск"