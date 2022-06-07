ВДНХ возобновляет работу и проведет "Летний сбор" украинских производителей

Несмотря на то, что война остановила многие бизнес-процессы в Украине, украинские производители понемногу возобновляют работу. В планах Экспоцентра ВДНХ – создать собственную стилизованную ярмарку-фестиваль от украинских предпринимателей.

Как сообщили в ВДНХ, цель ярмарки – поддержать украинцев в трудное для них время. Проект выходного дня будет называться "Летний сбор".

По теме Павербанки, генераторы и танки: что ищут и покупают украинцы во время войны

Первая ярмарка состоится уже 11 июня

Участие в "Летнем сборе" примут производители украинских продуктов. Впервые посетить ярмарку-фестиваль можно уже 11 июня – на территории Экспоцентра. Впоследствии киевлян и гостей столицы будут ждать каждых выходных на центральной аллее – с 9:00 до 18:00.

Главная цель – поддержать малый бизнес

Одна из главных задач, которую ставит перед собой ВДНХ, – поддержать украинский малый бизнес. Если посетители будут покупать украинские товары, то они будут поддерживать не только производителя, но и внести вклад в улучшение экономической ситуации в стране.



Ведь если бизнес не будет функционировать, то и не сможет платить налоги в государственную казну. Также киевляне могут поддержать и сам ВДНХ, переживающий непростые времена.

Что будет представлено на ярмарке:

фермерская продукция,

крафтовые изделия,

одежду,

игрушки,

сувениры,

разнообразный хенд-мейд.

Кто может присоединиться к "Летнему собранию"

Локации ВДНХ были закрыты в течение 3 месяцев войны, некоторые из них до сих пор не возобновили работу.

Присоединиться к ярмарке-фестивалю можно каждый украинский производитель, который заполнит необходимую форму.

Экспоцентр возобновляет работу / Фото с ВДНХ:

Читайте также Бронежилеты и военная форма: что сейчас чаще всего ищут и покупают украинцы в онлайне

В Раде презентовали План экономического обновления Украины

В мае в украинском парламенте был предложен План экономического восстановления Украины.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, документ построен на 9 принципах.

Речь идет о полном доступе украинских товаров на рынки стран ЕС и "Большой семерки".

Также важными принципами развития экономики является ее дерегуляция и либерализация.

Власти ожидают, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС, а затем полноценно присоединится к Евросоюзу.

Тем временем: ЕС готовит 7 пакет санкций против России