ВДНХ возобновляет работу и проведет "Летний сбор" украинских производителей
Несмотря на то, что война остановила многие бизнес-процессы в Украине, украинские производители понемногу возобновляют работу. В планах Экспоцентра ВДНХ – создать собственную стилизованную ярмарку-фестиваль от украинских предпринимателей.
Как сообщили в ВДНХ, цель ярмарки – поддержать украинцев в трудное для них время. Проект выходного дня будет называться "Летний сбор".
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Первая ярмарка состоится уже 11 июня
Участие в "Летнем сборе" примут производители украинских продуктов. Впервые посетить ярмарку-фестиваль можно уже 11 июня – на территории Экспоцентра. Впоследствии киевлян и гостей столицы будут ждать каждых выходных на центральной аллее – с 9:00 до 18:00.
Главная цель – поддержать малый бизнес
Одна из главных задач, которую ставит перед собой ВДНХ, – поддержать украинский малый бизнес. Если посетители будут покупать украинские товары, то они будут поддерживать не только производителя, но и внести вклад в улучшение экономической ситуации в стране.
Ведь если бизнес не будет функционировать, то и не сможет платить налоги в государственную казну. Также киевляне могут поддержать и сам ВДНХ, переживающий непростые времена.
Что будет представлено на ярмарке:
- фермерская продукция,
- крафтовые изделия,
- одежду,
- игрушки,
- сувениры,
- разнообразный хенд-мейд.
Кто может присоединиться к "Летнему собранию"
Присоединиться к ярмарке-фестивалю можно каждый украинский производитель, который заполнит необходимую форму.
Экспоцентр возобновляет работу / Фото с ВДНХ:
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