Як повідомили у ВДНГ, мета ярмарку – підтримати українців у скрутний для них час. Проєкт вихідного дня матиме назву "Літній збір".
До теми Павербанки, генератори і танки: що шукають і купують українці під час війни
Перший ярмарок відбудеться вже 11 червня
Участь у "Літньому зборі" візьмуть виробники українських продуктів. Вперше відвідати ярмарок-фестиваль можна буде вже 11 червня – на території Експоцентру. Згодом на киян та гостей столиці чекатимуть щовихідних на центральній алеї – від 9:00 до 18:00.
Головна мета – підтримати малий бізнес
Одне з головних завдань, яке ставить перед собою ВДНГ, – це підтримати український малий бізнес. Якщо відвідувачі купуватимуть українські товари, то вони підтримуватимуть не лише виробника, а й робитимуть внесок в покращення економічної ситуації в країні.
Адже, якщо бізнес не функціонуватиме, то й не зможе сплачувати податки в державну казну. Також кияни можуть підтримати і сам ВДНГ, який переживає непрості часи.
Що буде представлено на ярмарку:
- фермерська продукція,
- крафтові вироби,
- одяг,
- іграшки,
- сувеніри,
- різноманітний хенд-мейд.
Хто може долучитись до "Літнього збору"
Долучитись до ярмарку-фестивалю мож кожен український виробник, який заповнить необхідну форму.
Експоцентр відновлює роботу / Фото з ВДНГ:
Читайте також Бронежилети та військова форма: що зараз найчастіше шукають та купують українці в онлайні
В Раді презентували План економічного відновлення України
- У травні в українському парламенті запропонували План економічного відновлення України.
- За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, документ побудований на 9 принципах.
- Мовиться про повний доступ українських товарів на ринки країн ЄС та "Великої сімки".
- Також важливими принципами для розвитку економіки є її дерегуляція та лібералізація.
- Влада очікує, що Україна отримає статус кандидата в члени ЄС, а згодом повноцінно приєднається до Євросоюзу.
Тим часом: ЄС готує 7 пакет санкцій проти Росії