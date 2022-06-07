Як повідомили у ВДНГ, мета ярмарку – підтримати українців у скрутний для них час. Проєкт вихідного дня матиме назву "Літній збір".

До теми Павербанки, генератори і танки: що шукають і купують українці під час війни

Перший ярмарок відбудеться вже 11 червня

Участь у "Літньому зборі" візьмуть виробники українських продуктів. Вперше відвідати ярмарок-фестиваль можна буде вже 11 червня – на території Експоцентру. Згодом на киян та гостей столиці чекатимуть щовихідних на центральній алеї – від 9:00 до 18:00.

Головна мета – підтримати малий бізнес

Одне з головних завдань, яке ставить перед собою ВДНГ, – це підтримати український малий бізнес. Якщо відвідувачі купуватимуть українські товари, то вони підтримуватимуть не лише виробника, а й робитимуть внесок в покращення економічної ситуації в країні.



Адже, якщо бізнес не функціонуватиме, то й не зможе сплачувати податки в державну казну. Також кияни можуть підтримати і сам ВДНГ, який переживає непрості часи.

Зверніть увагу! Локації ВДНГ були зачинені протягом 3 місяців війни, деякі з них досі не відновили роботи.

Що буде представлено на ярмарку:

фермерська продукція,

крафтові вироби,

одяг,

іграшки,

сувеніри,

різноманітний хенд-мейд.

Хто може долучитись до "Літнього збору"

Долучитись до ярмарку-фестивалю мож кожен український виробник, який заповнить необхідну форму.

Експоцентр відновлює роботу / Фото з ВДНГ:

Читайте також Бронежилети та військова форма: що зараз найчастіше шукають та купують українці в онлайні

В Раді презентували План економічного відновлення України

У травні в українському парламенті запропонували План економічного відновлення України.

За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, документ побудований на 9 принципах.

Мовиться про повний доступ українських товарів на ринки країн ЄС та "Великої сімки".

Також важливими принципами для розвитку економіки є її дерегуляція та лібералізація.

Влада очікує, що Україна отримає статус кандидата в члени ЄС, а згодом повноцінно приєднається до Євросоюзу.

Тим часом: ЄС готує 7 пакет санкцій проти Росії