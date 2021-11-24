Вдохнул порошок, – Путин сказал, как ревакцинировался

24 ноября 2021 , 15:30
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Источник:

телеграм-канал SHOT

Владимир Путин заявлял, что прошел ревакцинацию от COVID-19. Впоследствии поделился подробностями. Мол, воспользовался уколом и специальным порошком.

Президент России объяснил, что вакцинировался полгода назад. Теперь ему нужна была дополнительная защита.

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"Сначала я сделал это в виде укола, а на следующий день – вторую часть процедуры, а именно порошок назальной формы", – сказал он.

По словам Путина, после такой ревакцинации не имел никаких ощущений.

Это тот же шприц. Просто вместо жидкости набирал порошок. Я вдохнул и все,
– добавил он.

Путин и вакцинация: что известно

  • Президент России заявлял, что первую дозу вакцины получил 23 марта. Однако о том, какая именно вакцина была использована, – никто не сказал.
  • Более того, вакцинация Путина была непубличной, а потому и факт – сомнительный для многих. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что россиянам "придется верить на слово".
  • Только в июне Путин заявил, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.
Автор: Тетяна Пасічник