Вдоль линии фронта на Юге – большое количество пожаров: оккупанты пытаются сорвать контрнаступление
Источник:ISW
На Юге Украины зафиксировано большое количество пожаров. Они совпадают на карте с линией фронта, где украинские войска могут перейти в контрнаступление.
Именно на Юге Украины украинские войска переходят в контрнаступление. Российские оккупанты продолжают усиливать свою оборону в Херсонской и Запорожской областях.
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Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) показали аномально высокое количество пожаров вдоль линии фронта Николаев – Херсон 3 июля, в том числе вблизи Снигиревки, Засилья, Копани – Зеленой Рощи и Таврического. Эти места являются возможными эпицентрами для возможного украинского контрнаступления.
Массовые пожары вдоль линии фронта / Иллюстрации ISW
По всей вероятности, оккупанты прибегают к массовым поджогам, чтобы сорвать контрнаступление украинских сил на этих направлениях.
Какая ситуация на этом участке фронта
В Генштабе ВСУ в воскресенье, 3 июля, сообщили, что на Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны по вероятным направлениям наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.
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