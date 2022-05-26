Вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине враг совершил 3 налета вертолетами Ми-8

На Юге российские оккупанты продолжают совершать артиллерийские и воздушные атаки. Удары враг наносит как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам.

В течение суток 25 мая захватчики совершили 3 налета военными вертолетами вдоль линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в своде оперативного командования "Юг" в ночь на 26 мая.

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Что происходило на Юге Украины 25 мая

В ОК "Юг" отметили, что 3 налета по линии столкновения на Херсонщине и Николаевщине враг совершил вертолетами Ми-8 – по 2 – 3 единицы в группе. Один из этих авиационных нападений тройкой вражеских вертолетов Вооруженным Силам Украины удалось сорвать – кафиры, уклоняясь от украинского огня, вернулись на свои исходные позиции.

В результате артиллерийских обстрелов врага вдоль линии столкновения, в том числе прицепной пушкой "Гиацинт-Б" калибра 152 миллиметра, зафиксировано попадание недетонированного снаряда в жилой дом, из-за чего один гражданский человек получил ранения.

Снаряд был успешно обезврежен сотрудниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций, пострадавшему была оказана медицинская помощь. В ОК "Юг" заверили, что о каждом нарушении Россией норм международного гуманитарного права информируют компетентные органы.

При этом враг продолжает осуществлять воздушную разведку, пытаясь выявить позиции Вооруженных Сил Украины, а также стремится определить способы противодействия украинским военным вдоль побережья Одесщины и Николаевщины .

ОК "Юг" за 25 мая: смотрите видео

Потери врага на Юге

Несмотря на активные обстрелы артиллерией и авиацией, враг продолжает нести потери на Юге. Так, за сутки 25 мая нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить :

20 русских оккупантов;

2 самоходные артиллерийские установки противника;

1 зенитную установку захватчиков;

автомобильная техника врага.

Напомним, что по состоянию на 25 мая Вооруженные Силы Украины с 24 февраля в целом уничтожили 29 450 российских оккупантов . Кроме того, враг понес сокрушительные потери в технике.

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