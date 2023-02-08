"Шубы уже не в моде": Соляр потролила обманутых вдов оккупантов

Вдовы оккупантов на Донбассе получили компенсацию за убитых на войне мужчин – шубы. Однако сразу после фотосессии шубы у женщин забрали.

На инцидент отреагировала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.

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"Какая-то Валя, которая отправила мужчину на войну и очень хотела получить шубу, которая ей, вероятно, очень подходила, написала сообщение. Она говорит, что до последнего не хотела это делать, но решилась рассказать", – отметила Соляр.

Обратите внимание – Соляр о шубах за оккупантов: смотрите видео

Шубу за мертвого мужчину

Валентина сказала, что ее семья весь день не может успокоиться. По словам женщины, шубы у вдов забрали сразу после того, как сделали фото и видео.

"Мы поблагодарили всех, и Ольгу Васильевну, но когда расходились, то сама Ольга Васильевна приказала кому-то из съемочной группы забрать шубы. Некоторые женщины ушли, но у меня и еще трех женщин шубы забрали. Обещали дать другие, потому что эти якобы некачественные, но на наши звонки не отвечали весь день, а потом сказали, что произошла ошибка. Шубы дали по ошибке", – рассказала россиянка.

Екатерина Соляр отметила, что для России жизнь рядового Ивана не стоит и шубы. Женщины же удивляются, что их кто-то мог обмануть.

Пока размышляли о том, что фасон на шубу устаревший и она вышла из моды, весь цивилизованный мир отказывается от натуральных шуб. Русские сюжет сняли, шубы не дали. Ну и на этом все. Может им хоть какую-нибудь корзину фруктов передадут, если шубы не дали, – иронизирует ведущая.

Что известно о шубах для вдов боевиков

Раздавать вдовам шубы решил друг террориста Игоря Гиркина Евгений Скрипник. Он заявил, что для жен "героев новороссии" из Москвы передали подержанные шубы. Женщины с шубами позировали для фото и смеялись.