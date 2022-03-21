Зеленский обратился к украинцам и призвал их гнать оккупантов из своих городов

Владимир Зеленский вечером 21 марта выступил с новым обращением. Президент поблагодарил всех украинцев, протестующих против оккупантов, подчеркнув, что это героизм. Этих русских рабов нужно гнать с нашей земли.

Президент обратился к жителям южных областей, которые храбро выходят на митинги против оккупантов, и подчеркнул, что в свободных людей стреляют рабы.

Важно Мариуполь переживет их всех, – Зеленский об оккупантах, которые стирают город в пыль

Российские рабы пропаганды

Зеленский назвал оккупантов рабами пропаганды, которая подменяет их сознание. Они привыкли паковать в автозаки всех: даже бабушку с чистым белым плакатом или девушку с листом А4, на котором написано только одно слово – "мир".

Эти рабы, присланные Россией, никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах. Никогда не видели тысяч людей, не испытывающих страха перед ним, перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают свободу как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше – выстрелы в мирных свободных людей,

– подчеркнул Зеленский.

Президент призвал Херсон держаться. Украинцы никогда не забудут кадры из этого города. Зеленский заверил: как только мы сможем к вам пробиться и прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев прямо за сине-желтый цвет, ждет черная полоса.

Других оккупантов ждет то же самое

Да, то же ждет белых от испуга российских военных, которых сегодня прогнали в Энергодаре. Прогнали голыми руками. Черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, будет Мелитополе и Каховке. Везде, где орки захватывают наших людей.

Они думают, что кто-то организует сопротивление. Однако Зеленский подчеркнул – не Россия. Сопротивление здесь не нужно организовывать, потому что для украинцев – это свойство души.

"И я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не промелькнуло даже на мгновение мнение, будто Украина о вас не помнит. Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь при всем, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом", – сказал президент.

Он добавил, что просим Бога поддержать вас, пока не можем изгнать чужестранцев. Протесты – это подвиг, и это счастье, что у нас такие люди.

Украинцы – непокоренные

Зеленский отметил, что за время этого вторжения миллионы людей постоянно заявляют о себе как о героях: когда-то – обычные украинцы, а сейчас – борцы. Мужчины и женщины, поднимающиеся за наше государство на юге, на востоке, на севере, в центре, на западе и за рубежом. По словам Зеленского, враг не верит, что это действительно реальность.

Но мы заставим их поверить. И заставим запомнить, что к нам дороги нет. И никогда не будет,

– подчеркнул Зеленский.

Президент перечислил города, которые мужественно сражаются:

Киев, мужественно и величественно стоящий над Днепром.

Харьков... Гордый, чистоплотный, образованный Харьков. Какой они избивают, а он никак не подчиняется.

Чернигов. Древний! Чернигов, который со времен Орды не знал такого зверства, переживающего теперь от русских военных.

Сумы, Ахтырка и Лебедин... Изюм, Дергачи... Волноваха, Попасная... Бородянка, Гостомель, Макаров... Николаев…

Мариуполь переживет всех

Зеленский отметил, что город Мариуполь, который оккупанты просто уничтожают и разрушают в пепел, переживет их всех. Переживет никчемных рабов, не умеющих заботиться о собственной стране. О собственных людях. А еще и идут в чужую.

Помнят о каждом украинце

Президент подчеркнул, что боремся за каждого украинца. Власть обо всех помнит и благодарит каждый город: Львов, Франковск, Хмельницкий, Черновцы, Тернополь, Луцк, наш Ужгород, Кропивницкий, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Винницу, Ровно, Черкассы, Полтаву, Одессу!

Тем, кого, возможно, редко упоминают в речах. Но кто заботится о нашем общем будущем. Об Украине. И о свободе – для каждого из нас. Кто принимает людей, вынужденно покинувших свой дом. Кто трудится на оборону. Кто отправляет гуманитарные грузы. Кто размещает эвакуированные предприятия,

– добавил глава государства.

Гоните этих рабов

Зеленский подчеркнул, что обращается ко всем в нашем государстве и к тем, кто за границей. В городах и селах. На свободе и под оккупацией. В Крыму, Донецке, Луганске.

"Обращаюсь ко всем украинцам. Везде, где мы есть. Делайте все для защиты нашего государства. Для спасения нашего народа. Сражайтесь. Воюйте и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов!" – сказал политик.

Это нужно, чтобы Украина жила – свободная и мирная, которую мы так любим.

Смотрите видеообращение Зеленского: