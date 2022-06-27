Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он призвал жителей Житомира вечером и ночью не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Это важно В результате удара по Кременчугу погибли по меньшей мере 10 человек
Дай Бог, чтобы я не был прав, но что-то мне подсказывает, что сегодня вечером и ночью может быть опасно и в Житомире,
– сказал житомирский мэр.
Поэтому Сухомлин просит людей спускаться в укрытия, бомбоубежища, подвалы, или любое другое помещение, которое может защитить от обстрела.
Новость дополняется