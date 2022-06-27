Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин. Він закликав жителів Житомира ввечері та вночі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Дай Боже, щоб я не мав рацію, але щось мені підказує, що сьогодні ввечері та вночі може бути небезпечно і в Житомирі,

– сказав житомирський мер.

Через це Сухомлин просить людей спускатися в укриття, бомбосховища, підвали, або будь-яке інше приміщення, яке може захистити від обстрілу.