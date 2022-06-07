Видео прислал боец из роты противотанкистов ССО "Азов" с позывным Брейк. Он снял один день войны от первого лица.

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На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожают оккупантов из снайперской винтовки, гранатами и даже из NLAW.

Военный говорит, что достаточно тяжело вести съемки, потому что нужно контролировать множество процессов вокруг – прилеты снарядов, передвижение врага и техники, свои действия и побратимов.

"Чувствую своим долгом во время войны записывать видео, а вместо отдыха монтировать и показывать другим, что такое война за свободу", – подчеркнул он.

Смотрите видео ведения боя от первого лица:



Актуально о потерях врага

Украинские воины ликвидировали уже около 31 360 россиян. За последние сутки российские оккупанты больше всего понесли потерь на Славянском направлении.

Также на 7 июня армия государства-агрессора обеднела на тысячи единиц своей техники.

Общие потери врага в технике:

танков – 1 390 единиц;

боевых бронированных машин – 3 416 единиц;

артиллерийских систем – 694 единицы;

РСЗО – 207 единиц;

средств ПВО – 96 единиц;

самолетов – 212 единиц;

вертолетов – 177 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 553 единицы;

крылатых ракет – 125 единиц;

кораблей/катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 405 единиц;

специальной техники – 53 единицы.

Другие видео о том, как ВСУ уничтожают врагов

Украинские военные из разведывательной группы К2 54-й бригады им. Мазепы передали "привет" оккупантам. Россияне "заблудились" на улицах Марьинки Донецкой области, но их быстро отправили в ад.

57 отдельная мотопехотная бригада им. Костя Гордиенко уничтожила вражеское укрепление, две БМП-1 и легковые автомобили противника в восточной части Северодонецка. На эффектное видео наложена 5 симфония Бетховена.

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Силы специальных операций ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.

Также наши защитники показали новое мастерское уничтожение оккупантов. Как только служащие ВСУ увидели вражескую технику, почти сразу отправили ей "подарок". Удар вызвал пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.

Украинские артиллеристы показали эффектные фото, как уничтожают оккупантов с помощью французских САУ Caesar. В частности, три боевых экипажа отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли удар противнику 155-миллиметровыми снарядами.

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