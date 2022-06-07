Видео прислал боец из роты противотанкистов ССО "Азов" с позывным Брейк. Он снял один день войны от первого лица.
К теме Бой длился 14 часов: львовские десантники серьезно покрошили элитный полк России
На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожают оккупантов из снайперской винтовки, гранатами и даже из NLAW.
Военный говорит, что достаточно тяжело вести съемки, потому что нужно контролировать множество процессов вокруг – прилеты снарядов, передвижение врага и техники, свои действия и побратимов.
"Чувствую своим долгом во время войны записывать видео, а вместо отдыха монтировать и показывать другим, что такое война за свободу", – подчеркнул он.
Смотрите видео ведения боя от первого лица:
Актуально о потерях врага
Украинские воины ликвидировали уже около 31 360 россиян. За последние сутки российские оккупанты больше всего понесли потерь на Славянском направлении.
Также на 7 июня армия государства-агрессора обеднела на тысячи единиц своей техники.
Общие потери врага в технике:
- танков – 1 390 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 416 единиц;
- артиллерийских систем – 694 единицы;
- РСЗО – 207 единиц;
- средств ПВО – 96 единиц;
- самолетов – 212 единиц;
- вертолетов – 177 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 553 единицы;
- крылатых ракет – 125 единиц;
- кораблей/катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 405 единиц;
- специальной техники – 53 единицы.
Другие видео о том, как ВСУ уничтожают врагов
- Украинские военные из разведывательной группы К2 54-й бригады им. Мазепы передали "привет" оккупантам. Россияне "заблудились" на улицах Марьинки Донецкой области, но их быстро отправили в ад.
- 57 отдельная мотопехотная бригада им. Костя Гордиенко уничтожила вражеское укрепление, две БМП-1 и легковые автомобили противника в восточной части Северодонецка. На эффектное видео наложена 5 симфония Бетховена.
- Львовские десантники показали, как взрывают боевую машину воздушно-десантных войск России. На видео заметно, как взорвалась одна БМД оккупанта, другие быстро начали бежать.
- Силы специальных операций ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.
- Также наши защитники показали новое мастерское уничтожение оккупантов. Как только служащие ВСУ увидели вражескую технику, почти сразу отправили ей "подарок". Удар вызвал пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.
- Украинские артиллеристы показали эффектные фото, как уничтожают оккупантов с помощью французских САУ Caesar. В частности, три боевых экипажа отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли удар противнику 155-миллиметровыми снарядами.
Видео по теме – Зеленский рассказал ситуацию на фронтах Украины