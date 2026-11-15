"Сначала было очень сложно": ведущий Даниэль Ткие откровенно рассказывает об интервью с западными высокопоставленными чиновниками и встрече с Трампом

В журналистике Даниэль Ткие привык искать ответы на неудобные вопросы и разбираться в событиях, определяющих международную повестку дня.

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Его работа – это постоянное слежение за мировыми новостями, общение с иностранными политиками, военными и экспертами, а также попытка понять, как за рубежом воспринимают войну в Украине.

В то же время за кадром остаются не только часы подготовки к интервью, но и немало личного: путь к профессии, сомнения относительно собственного выбора, неожиданные знакомства и забавные моменты, которые обычно не видят зрители.

В рамках спецпроекта 24 Канала "За кадром" ведущий Даниэль Ткие рассказал о том, как впервые оказался перед камерой, почему не стал дипломатом, что его больше всего удивило во время встречи с Дональдом Трампом и как иностранные спикеры поддерживают Украину вдали от ее границ.

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"Папа хотел, чтобы я стал стоматологом": о сложном, но собственном выборе профессии

В семье Даниэля Ткие медицину знают хорошо: оба родителя – врачи. Отец, Басель Ткие, родом из Сирии. В свое время он приехал во Львов, чтобы учиться во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого, а впоследствии остался здесь работать. Но город Льва подарил ему не только профессию, но и любовь – здесь он встретил будущую жену.

Папа всю жизнь мечтал, чтобы сын продолжил семейное дело. Однако у Даниэля были совсем другие планы.

Папа хотел, чтобы я стал стоматологом, врачом-ортодонтом. Но меня очень интересовала политика, международная политика, и я не пошел по другому пути– вспоминает ведущий.

Сначала отец не до конца понимал выбор сына, однако со временем все изменилось. Увидев его профессиональные достижения, он начал поддерживать Даниэля и радоваться тому, что тот нашел себя в другой сфере.

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Сам ведущий убежден: даже если родители видят для тебя другое будущее, не стоит бояться выбирать свой путь.

Нужно выбирать свой путь, реализовывать его и никогда не бояться идти своей дорогой, – отмечает Даниэль.

Интересно, что интерес к политике появился у него еще в школе. Тогда на смартфоне будущего ведущего уже было приложение "24 Канал", что довольно символично. Оттуда он черпал новости, следил за международными событиями и политическими процессами. Поэтому поступление на факультет международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко стало вполне закономерным решением.

Там Даниэль получил степень бакалавра по международным отношениям, а впоследствии решил продолжить обучение в магистратуре по специальности "Международное право". Ему хотелось попробовать что-то новое и расширить свои знания. Хотя сначала Даниэль связывал свое будущее с международной политикой, в конечном итоге его профессиональный путь привел к телевидению.

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Даниэль во время учебы / Фото из личного архива ведущего

"Меня сразу посадили в прямой эфир": о первых шагах в журналистике

В журналистику Даниэль пришел не в результате классического поиска работы, а благодаря собственной инициативе. Еще на старших курсах университета он решил написать почти всем украинским и львовским СМИ. В письмах он предлагал свои услуги в качестве автора аналитических материалов о международной политике и мировых событиях. Первым откликнулся телеканал "Первый Западный" – именно там и началась его профессиональная история.

Сначала Даниэль сотрудничал с редакцией в качестве эксперта по международным отношениям: приходил на радиоэфиры и комментировал события за рубежом. Однако полноценная работа на телевидении началась уже после полномасштабного вторжения России.

В марте 2022 года ему позвонила директор телеканала Ольга Цап с предложением стать ведущим. "Первому Западному", который тогда работал в формате круглосуточного телемарафона, нужен был человек, специализирующийся на международной тематике.

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О Даниэле вспомнили и предложили присоединиться к команде. Причем начинал он не с написания новостей или работы журналистом в привычном понимании.

"Меня сразу посадили в прямой эфир. Сначала было сложно, но со временем я привык"– с улыбкой вспоминает ведущий.

С первого дня Даниэлю предстояло вести утренний эфир: рассказывать о важнейших международных событиях, следить за мировой прессой и объяснять зрителям, что происходит за пределами Украины.

Даниэль во время своих первых эфиров / Фото из личного архива ведущего

"Я задавал очень резкие вопросы": о первом интервью с экс-директором ЦРУ

Одно из первых больших испытаний Даниэля в международной журналистике – беседа с американским генералом в отставке Дэвидом Петреусом, бывшим директором ЦРУ. К этому интервью ведущий готовился особенно тщательно и, несмотря на волнение, решил не смягчать вопросы. Тогда Украина остро нуждалась в военной помощи партнеров, а нерешительность Запада вызывала немалое возмущение.

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Беседа состоялась в 2023 году, еще до украинского контрнаступления. Даниэль вспоминает, что тогда у него было немало претензий к американской администрации: почему Вашингтон не соглашается на закрытие украинского неба, затягивает с поставками вооружения и осторожно относится к передаче Украине дальнобойных ракетных систем HIMARS.

Я тогда очень волновался, переживал, очень долго готовился, но интервью получилось классным. Ставил довольно резкие вопросы, – рассказывает ведущий.

Тогда энтузиазм молодого журналиста даже несколько удивил американского генерала. Да и сам Даниэль хорошо помнит атмосферу того периода: украинцы ждали более решительных действий от союзников, а каждое промедление с помощью воспринималось особенно остро.

Этот разговор остался для него особенным не только из-за статуса собеседника. Ведущий называет ее одним из своих самых откровенных и острых интервью. И хотя перед первой такой встречей было немало волнения, она, похоже, лишь придала ему уверенности в том, что сложных вопросов бояться не нужно.

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Одно из недавних интервью Даниэля с Петреусом: смотрите видео

"Это не для развлечения": о работе на 24 Канале и рабочих буднях

К команде 24 Канала Даниэль Ткие присоединился в августе 2024 года. Он сам прислал резюме, а впоследствии пообщался с программным директором Натальей Марчук. На встрече предложил развивать направление, которое уже хорошо знал и в котором имел опыт, – международные интервью.

Среди его собеседников – отставные американские и британские военные, бывшие и действующие дипломаты, чиновники, аналитики, экономисты и профессора. Чаще всего это англоязычные собеседники, с которыми ведущий обсуждает международную политику, отношения Украины с США и важные мировые события.

Помимо интервью, Даниэль готовит аналитические материалы для сайта 24 Канал. Впрочем, именно беседы с иностранными экспертами остаются основной частью его работы.

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Рабочие будни Даниэля / Фото предоставлено ведущим

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Рабочий день ведущего начинается с, на первый взгляд, обычного ритуала – чашки кофе. Без нее, признается Даниэль, за работу не берется. Но есть и другая обязательная часть утра – просмотр международной прессы.

Среди его ежедневных источников – Reuters, CNN, Financial Times и Bloomberg. Также он следит за украинскими СМИ, в частности за "Украинской правдой" и родным 24 Каналом.

Это не для развлечения, а для работы, чтобы быть в курсе того, что самое важное сейчас происходит в мире– объясняет ведущий.

Поэтому за каждым разговором, который зритель видит на экране, стоит много ежедневной работы, начинающейся задолго до включения камеры.

"Меня приглашают и на кофе, и на ужин": о дружеских отношениях с международными спикерами

Работа с международными спикерами для Даниэля не ограничивается договоренностями об интервью, подготовкой вопросов и записью бесед. За годы работы он наладил со многими собеседниками не только профессиональные, но и дружеские отношения.

Особенно это ощущается во время зарубежных командировок. Для ведущего поездка – это не просто возможность записать несколько интервью или комментариев, но и шанс лично встретиться с людьми, с которыми он регулярно общается на расстоянии.

Это работа с людьми. Это даже сходить с ними на пиво, на чашку кофе. Это дружить с ними, работать и вести этих людей. Нужно дружить с ними для того, чтобы они не забывали о нас и продолжали сотрудничать– объясняет Даниэль.

Такое взаимодействие он называет своеобразной журналистской дипломатией. Ведь международные эксперты, военные и бывшие чиновники, которые соглашаются общаться с украинскими СМИ, обычно не получают за это гонораров. Поэтому личный контакт и взаимное доверие становятся важной частью сотрудничества.

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Даниэлю важно поддерживать дружеские отношения с иностранными экспертами / Фото предоставлено ведущим

Особенно запомнилась ведущему недавняя поездка в Великобританию, где он был вместе с женой Мартой. Там Даниэль записал подкаст с бывшим пилотом и вице-маршалом Королевских ВВС Великобритании в отставке Шоном Беллом, после чего тот пригласил супругов на ужин в клуб Королевских ВВС Великобритании.

Это заведение, включающее в себя и ресторан, и отель, предназначено для досуга офицеров британских ВВС. Попасть туда можно только по приглашению офицеров Королевских ВВС Великобритании.

Даниэль с женой на ужине в клубе Королевских ВВС Великобритании / Фото предоставлено ведущим

По словам Даниэля, за таким гостеприимством стоит гораздо больше, чем личная симпатия. Он чувствует, что его собеседники, прежде всего, испытывают большое уважение к Украине, украинскому народу и Вооруженным Силам. Они понимают, какую цену украинцы платят за сопротивление российской агрессии, и благодарны за то, что Украина продолжает борьбу.

Именно поэтому, когда журналист обращается к ним с просьбой о комментарии, многие охотно соглашаются. Эти люди не только дают интервью, но и остаются на связи, поддерживают контакт и сами проявляют желание помочь украинским СМИ.

"Мы не только коллеги по работе, мы еще и друзья", – подчеркивает ведущий.

"Гость пришел с женой и сильно замерз": о забавной ситуации во время интервью

Не все зарубежные командировки запоминаются только серьезными разговорами о политике. Иногда случаются и забавные ситуации, которые впоследствии становятся отдельными историями. Одну такую Даниэль привез из Мюнхена, где в этом году посетил конференцию по вопросам безопасности и записал интервью с американским генералом в отставке Беном Ходжесом.

Эта встреча запомнилась ведущему еще и неожиданным знакомством – Ходжес пришел на запись не один, а вместе с женой, которая также имела аккредитацию на конференцию. Генерал познакомил ее с Даниэлем.

Однако самое интересное ждало их уже во время самого интервью. Студия Мюнхенской конференции была оборудована под открытым небом. Несмотря на специальный подогрев кресел для гостей, холод и дождь давали о себе знать.

Он очень замерз во время интервью. Тогда было где-то, наверное, 5–8 градусов, да еще и дождь– вспоминает Даниэль.

Перенести запись не было возможности: другие локации были заняты, а времени оставалось очень мало. Поэтому собеседникам пришлось собраться и завершить разговор прямо на холоде. В итоге интервью удалось записать. По окончании Годжес с юмором заметил, что надеется в следующий раз встретиться уже в помещении, а не под открытым небом.

Интервью с Годжесом под открытым небом / Скриншот из видео

"Меня это поразило": об интересном опыте встречи с Трампом на саммите в Анкаре

Одним из самых ярких профессиональных опытов Дэниела стала поездка в Турцию на саммит НАТО в Анкаре 8 июля 2026 года. Там ведущий имел возможность лично наблюдать завстречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Говорит, что атмосфера тогда была довольно теплой, а президенты общались так, будто давно знакомы.

Впрочем, больше всего ему запомнился не сам характер встречи, а момент общения американского президента с журналистами. Один из них спросил Трампа, как тот собирается заставить Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Вместо четкого ответа американский лидер на мгновение задумался, а затем обратился к присутствующим с неожиданным вопросом: "Что бы вы у него спросили? Вот я скоро буду с ним разговаривать по телефону. Что бы вы спросили?".

Журналисты начали предлагать свои варианты, в частности – спросить у российского диктатора, когда он наконец прекратит войну. Трамп согласился, что это хороший вопрос, и пообещал задать его во время разговора с Путиным.

И это меня очень поразило, потому что, во-первых, именно Трамп должен говорить, что делать с Путиным, а не журналисты. А президент США начал спрашивать об этом у журналистов. И, во-вторых, поразило, что он начал колебаться, не очень понимая, может ли он еще что-то сделать– вспомнил ведущий.

Даниэль предполагает, что тогда американский лидер либо сам не имел четкого представления, как действовать дальше, либо считал, что Вашингтон уже использовал все возможные рычаги давления на Москву.

Даниэль во время саммита НАТО в Анкаре / Фото предоставлено ведущим

Особенно показательным этот эпизод кажется Даниэлю сейчас, когдаРиторика и действия администрации Трампа в отношении России снова меняются. Он вспоминает, что во время той встречи рядом находился и Владимир Зеленский. По выражению лица украинского президента было видно, что такое обращение американского лидера к журналистам также стало для него неожиданностью.

"Раньше я об этом думал": о том, почему Даниэль не выбрал дипломатию

После насыщенных рабочих дней Ткие старается оставлять время для самых важных людей. Больше всего восстанавливаться ему помогает жена, которую муж ласково называет Мартуся, и их десятилетняя собачка Нели, английский кокер-спаниель.

Выходные супруги обычно проводят вместе: занимаются спортом, ходят в кино, кафе или просто гуляют. Именно в таких обычных моментах, вдали от международных новостей, политических дискуссий и постоянной коммуникации со спикерами, ведущий находит силы для новых рабочих вызовов.

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Даниэль с женой и собачкой / Фото из личного архива ведущего

А вот если бы журналистика в свое время не стала его профессией, Даниэль, скорее всего, связал бы свою жизнь с дипломатией. После окончания факультета международных отношений он всерьез рассматривал возможность работы в Министерстве иностранных дел. Однако со временем понял, что международная журналистика дает ему возможности, которых в начале дипломатической карьеры пришлось бы ждать годами.

Я понимаю, что сейчас общаюсь с людьми высшего уровня. Имею в виду министров обороны, министров иностранных дел Европейского Союза, НАТО, чиновников, бывших чиновников. Это люди более высокого уровня, чем те, с кем я мог бы общаться, если бы пошел работать в украинскую дипломатию в первые годы– объясняет ведущий.

По его мнению, одно из главных преимуществ международной журналистики – возможность быстрее получить доступ к людям, принимающим важные решения. Журналист, хорошо разбирающийся в международной тематике, может напрямую общаться с министрами, представителями НАТО, премьер-министрами и даже президентами. В то же время молодой дипломат часто начинает карьеру с низших должностей, где значительную часть работы занимают документы и бюрократические процессы.

Даниэль не отрицает важности дипломатической службы, однако считает, что в Украине ей нужны изменения. В частности, речь идет о более достойных зарплатах, более эффективных программах стажировки и возможностях более быстрого профессионального развития. По его убеждению, молодые специалисты не должны годами оставаться на одном уровне.

Даниэль ранее задумывался о профессии дипломата / Фото предоставлено ведущим

Поэтому сейчас Даниэль не жалеет, что в свое время выбрал именно журналистику. Она позволила ему остаться в среде международной политики, но в то же время быть значительно ближе к людям, которые формируют ее повестку дня.

Пока что международная журналистика идет вперед. По крайней мере, в моем случае это гораздо эффективнее на данном этапе жизни и карьеры– подытоживает ведущий.

"Она есть, просто мы не всегда ее ощущаем": о поддержке Украины и о том, что хочется сказать зрителям

В завершение беседы Даниэль хочет обратиться к украинцам с простым, но важным напоминанием: несмотря на усталость, разочарование и сложные новости, Украина пользуется большой поддержкой за рубежом. За время работы с иностранными спикерами и многочисленных зарубежных командировок он неоднократно убеждался, что мир восхищается стойкостью украинцев и борьбой наших защитников.

Ведущий отмечает, что эту поддержку не всегда можно ощутить, особенно когда каждый день приходится преодолевать последствия российских обстрелов и жить в условиях войны. Однако она никуда не исчезает.

Об этом, в частности, свидетельствует и зарубежная аудитория YouTube-канала War and Politics 24, где выходят его интервью с международными экспертами. Их смотрят не только украинцы, но и иностранцы, которым интересно слышать об Украине и понимать, что происходит в нашей стране.

Возможно, мы слышим об этом не каждый день, но если сейчас поехать в Соединенные Штаты и пообщаться с людьми, вы все услышите слова поддержки Украины– подчеркивает Даниэль.

Он призывает украинцев не терять веры в себя, оставаться сильными и не позволять обстоятельствам сломить ту стойкость, которой восхищаются во всем мире. Ведущий также верит, что война в конечном итоге завершится дипломатическим путем, а Украина сможет добиться достойного результата.

Отдельно Даниэль упоминает о партнерах, которые продолжают поддерживать нашу страну, в частности европейские страны и Великобританию. По его убеждению, они заинтересованы в том, чтобы окончание войны принесло Украине справедливый и прочный мир.

Ведущий понимает, что после многочисленных разочарований и неоправдавшихся ожиданий людям становится все труднее верить в такие перспективы. Однако он призывает не опускать руки и пройти еще один непростой отрезок этого пути.

Я уверен, что в конце концов придет время, и эта война закончится. Это точно будет достойно, правильно и по-человечески– говорит Даниэль.

И добавляет: сколько бы Россия ни пыталась сломить украинцев обстрелами, угрозами и своими планами, ей это не удастся. Ведь сила Украины – не только в сопротивлении на поле боя, но и в людях, которые продолжают держаться, работать, поддерживать друг друга и верить в свое будущее.