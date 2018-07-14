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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Ведущий 24 канала продавал свое авто в прямом эфире: хочет купить "евробляху"

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Артем Овдиенко решил променять свою Honda Civic на "бляху"
Артем Овдиенко решил променять свою Honda Civic на "бляху" / Соцсети

Ведущий 24 канала Артем Овдиенко, рассказывая о плюсах и минусах будущего закона о еврономерах, который в первом чтении приняла Верховная Рада, пришел к выводу, что выгоднее будет продать свою машину на украинской регистрации уже сейчас, а на вырученные средства купить "бляху".

Произошло это в прямом эфире 24 канала, а именно в программе "Pro новости", ведущим которой Овдиенко собственно и является.

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"Если я все эти цифры относительно растаможки по-новому правильно понял, конечно, если депутаты, когда они вернутся с каникул, проголосуют за этот законопроект и во втором чтении, то машины уже осенью в Украине могут значительно подешеветь. То есть уже сейчас свою на украинской регистрации надо продавать, пока цены не упали. Кстати, может "Цивик" (Honda Civic – 24 канал) кого-то интересует, то обращайтесь. А потом уже за вырученные деньги пригнать себе "бляху" из Европы, чтобы уже осенью ее растаможить за 500 евро", – иронично подчеркнул представитель вещателя.

Овдієнко, 24 канал, єврономери, авто, продаж, курйоз, прямий ефір
Артем Овдиенко продаеет машину в прямом эфире

Добавим, что во время этих слов он также выставил соответствующее объявление.

"Продам. "Хонда Цивик 5Д", 2010 года, 1,8 литра, автомат, Артем", – отмечается в сообщении.

Артем Овдиенко продает машину в прямом эфире, так как "бляху" купить выгоднее: видео

Напомним, 13 июля депутаты Верховной Рады поддержали два законопроекта, касающиеся растаможивания автомобилей на еврономерах. Так, за проект закона №8487 относительно снижения стоимости растаможки автомобилей на еврономерах в первом чтении проголосовали 265 народных депутатов. За законопроект №8488 за основу отдали свои голоса 256 нардепов.

Теги: Новости политики Новости Украины Курьезные новости Иностранные номера Авто СМИ журналисты
Источник: 24 канал
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