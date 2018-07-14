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Ведучий 24 каналу продавав своє авто у прямому ефірі: хоче купити "євробляху"

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Артем Овдієнко вирішив проміняти свою Honda Civic на "бляху"
Артем Овдієнко вирішив проміняти свою Honda Civic на "бляху" / Соцмережі

Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко, розповідаючи про плюси та мінуси майбутнього закону про єврономери, який у першому читанні ухвалила Верховна Рада, дійшов висновку, що вигідніше буде продати свою машину на українській реєстрації вже зараз, а на виручені кошти придбати "бляху".

Сталося це у прямому ефірі 24 каналу, а саме у програмі "Pro новини", ведучим якої Овдієнко власне і є.

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"Якщо я всі ці цифри щодо розмитнення по-новому я правильно зрозумів, звісно, якщо депутати, як вони повернуться із канікул, проголосують за цей законопроект і у другому читанні, то автівки вже восени в Україні можуть значно подешевшати. Тобто вже зараз свою на українській реєстрації треба продавати, поки ціни не впали. До речі, може "Цивік" (Honda Civic – 24 канал) когось цікавить, то звертайтеся. А потім вже за виручені гроші пригнати собі "бляху" з Європи, щоби вже восени її розмитнити за 500 євро", – іронічно підкреслив представник мовника.

Овдієнко, 24 канал, єврономери, авто, продаж, курйоз, прямий ефір
Артем Овдієнко продає машину у прямому ефірі 

Додамо, що під час цих слів він також виставив і відповідне оголошення.

"Продам. "Хонда Цивік 5Д", 2010 року, 1,8 літра, автомат, Артем", – зазначається у повідомленні.

Артем Овдієнко продає машину в прямому ефірі, бо "бляху" купити вигідніше: відео 

Нагадаємо, 13 липня депутати Верховної Ради підтримали два законопроекти, що стосуються розмитнення автомобілів на єврономерах. Так, за проект закону №8487 щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах у першому читанні проголосувало 265 народних депутатів. За законопроект №8488 за основу віддали свої голоси 256 нардепів.

Теги: Новини України Курйозні новини Новини політики журналісти ЗМІ Авто Іноземні номери
Джерело: 24 канал
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