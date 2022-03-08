"Ведут себя как дома": оккупанты забирают авто, паспорта и банковские карты в Херсоне

В Херсоне и области продолжают героически бороться против "зашедших" на украинскую территорию оккупантов. Ситуация продолжает оставаться непростой из-за зверства орков.

Захватчики побывали во всех населенных пунктах Херсонской области. О ситуации в городе и области 24 каналу рассказала находящаяся в Херсоне журналистка.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Какая ситуация на Херсонщине и городе

Многие зверства происходят именно в области. На блок-постах россияне себя жестоко ведут с людьми, расстреливая машины без каких-либо объяснений.

Несколько случаев таких было, что машины забирают и люди идут пешком домой. Они забрали у местных жителей авто, паспорта, банковские карты. Забрали все, что могли,

– рассказала журналистка.

Из украденных машин оккупанты потом стреляют по другим авто. "Ведут себя очень нагло. Как у себя дома", – констатировала она.

С нового, пишут местные, что белые фуры так называемой "гуманитарной помощи" заметили уже в Новой Каховке. Завезли и будут давить на людей, предположила журналистка. Дело в том, что нет возможности завозить еду, потому что никто украинскую гуманитарную помощь в город не пропускает.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!