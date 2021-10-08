Вектор развития компании: стратегия "Метинвеста" рассчитана минимум до 2030 года

Стратегия группы "Метинвест" уже рассчитана минимум до 2030 года. Но возможна ее доработка еще на 20 лет вперед.

Об этом в интервью журналу сказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Также гендиректор уточнил, что стратегия является вектором развития, на который ориентируется компания, и также инструментом управления.

"Мир действительно быстрый. Мы, скорее, ориентируемся на стратегический вектор развития. Когда есть вектор, можно спокойно делегировать принятие решений. А принимаются они исходя из концепции опциональности: из существующих опций мы выбираем те, которые позволят нам иметь опциональность в будущем", – отметил Рыженков.

Добавим, что в октябре Группа "Метинвест" заняла первое место в ТОП-100 частных компаний по версии Forbes Украина.