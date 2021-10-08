Про це в інтерв'ю журналу сказав генеральний директор компанії Юрій Риженков.

Також гендиректор уточнив, що стратегія є вектором розвитку, на який орієнтується компанія, і також інструментом управління.

"Світ дійсно швидкий. Ми, скоріше, орієнтуємося на стратегічний вектор розвитку. Коли є вектор, можна спокійно делегувати прийняття рішень. А приймаються вони виходячи з концепції опціональності: з існуючих опцій ми обираємо ті, які дозволять нам мати опціональність у майбутньому", – зазначив Риженков.

Додамо, що у жовтні Група "Метінвест" посіла перше місце в ТОП-100 приватних компаній за версією Forbes Україна.