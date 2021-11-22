Вели огонь почти по всей линии фронта, – разведка про обстрелы оккупантов

По данным Министерства обороны боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. В то же время украинская сторона информирует о наращивании силы Россией у нашей границы.

За прошедшую неделю российские боевики 58 раз атаковали украинские позиции. Во время 24 атак боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие. Об этом рассказал спикер Центра оперативного информирования Минобороны Леонид Матюхин.

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Один военный погиб

Украинские защитники 31 раз открывали ответный огонь. При этом не применяли запрещенное Минском вооружение.

К сожалению, из-за атак боевиков на прошлой неделе погиб 33-летний Уберт Мрачковский из Хмельницкой области. Еще 5 защитников получили ранения, а 1 – боевые травмы.

Разрешили служить всем

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким павшего героя.

По данным разведки, вооруженные силы России продолжают наращивать военную силу на границе с Украиной и на линии разграничения на Донбассе. Например, с 15 ноября российские наемники в очередной раз начали проведение сборов "военных запаса" для боевой подготовки. По данным украинской разведки, проведение учений контролирует Россия.

По данным разведки, оккупанты на Донбассе хотят получить разрешение от Кремля для того, чтобы российские граждане на официальном уровне могли проходить военную службу в армейских корпусах боевиков.

Кроме того, продолжается активная агитация среди населения временно оккупированных территорий для прохождения службы в войсках боевиков. В свои ряды российские наемники принимают всех желающих – алко - и наркозависимых, и лиц с судимостью.

Украинская сторона уведомила миссию ОБСЕ о нарушениях со стороны российских наемников. Представители мониторинговой миссии уже зафиксировали 10 единиц вражеской техники, которую оккупанты установили с нарушением минских соглашений.

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