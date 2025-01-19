Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Ситуация в Великой Новоселке

Военные утром 19 января рассказали, что на Новопавловском направлении агрессор, пользуясь сложными погодными условиями, проводил наступательные действия с целью блокирования населенного пункта Великая Новоселка. Так, для поддержки наступательных действий вражеские силы активно применяли бронетехнику.

Указывается, что удалось уничтожить 2 танка и несколько бронемашин оккупантов.

В результате огневого воздействия было уничтожено два танка и пять бронемашин противника. Несмотря на многочисленные потери в личном составе, враг продолжает штурмовые действия в окрестностях Великой Новоселки. Воины Сил обороны ведут изнурительные оборонительные бои,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация возле Великой Новоселки: смотрите на карте