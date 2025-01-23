Россияне начали активные штурмовые действия, чтобы захватить населенный пункт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

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Что происходит возле Великой Новоселки

По данным DeepState, по состоянию на сегодня россияне имеют достаточно гибкое оперативное пространство для ведения наступательных действий в этом районе. Враг, накопив для этого ресурсы, реализует их из разных точек населенного пункта.

Наиболее активно пехота противника лезет на восточные окраины поселка и имеет, к сожалению, определенные успехи в продвижении. Враг достаточно долгий период времени осуществлял накопление личного состава для этих маневров, выстраивал фортификации, чтобы там закрепиться, а теперь осуществляет постоянное давление, пользуясь занятыми позициями,

– говорится в сообщении.

Также противник продолжает давить на южные окраины Великой Новоселки, а также со стороны Времовки уже на западную сторону населенного пункта. Отмечается, что вражескую пехоту фиксируют в разных частях поселка.

По словам аналитиков, оккупанты проводят штурмовые действия группами, в среднем – из 10 человек. На усиление россияне имеют огневую поддержку в виде техники, авиацию, в частности, вертолетов, а также артиллерию, минометы и дроны.

"Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать продвинуться врагу и занять поселок, но делать это в условиях давления, буквально, со всех сторон – трудно. Как будут развиваться события, покажет время", – добавили там.

К слову, по данным ОСУВ "Хортица", на этом участке бойцы ведут изнурительные бои с превосходящими силами противника на соответствующих позициях и рубежах, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений.