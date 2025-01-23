Росіяни розпочали активні штурмові дії, аби захопити населений пункт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

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Що відбувається біля Великої Новосілки

За даними DeepState, станом на сьогодні росіяни мають досить гнучкий оперативний простір для ведення наступальних дій у цьому районі. Ворог, накопичивши для цього ресурси, реалізовує їх з різних точок населеного пункту.

Найбільш активно піхота противника лізе на східні околиці селища і має, на жаль, певні успіхи у просуванні. Ворог досить довгий період часу здійснював накопичення особового складу для цих маневрів, вибудовував фортифікації, щоб там закріпитися, а тепер здійснює постійний тиск, користуючись зайнятими позиціями,

– ідеться у повідомленні.

Також противник продовжує тиснути на південні околиці Великої Новосілки, а також зі сторони Времівки вже на західну сторону населеного пункту. Зазначається, що ворожу піхоту фіксують в різних частинах селища.

За словами аналітиків, окупанти проводять штурмові дії групами, у середньому – з 10 осіб. На підсилення росіяни мають вогневу підтримку у вигляді техніки, авіацію, зокрема, гелікоптерів, а також артилерію, міномети та дрони.

" Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати просунутись ворогу і зайняти селище, але робити це в умовах тиску, буквально, з усіх сторін – важко. Як будуть розвиватися події, покаже час", – додали там.

До слова, за даними ОСУВ "Хортиця", на цій ділянці бійці ведуть виснажливі бої з переважаючими силами противника на відповідних позиціях та рубежах, аби завдати максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень.