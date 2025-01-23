Йдеться про Нововасилівку, наразі під загрозою та тиском росіян перебуває Успенівка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

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Яка ситуація на Донеччині

Згідно з оприлюдненою інформацією, оборонна операція у Нововасилівці завершена, ворог окупував село. У цьому населеному пункті росіян понад місяць у важких умовах стримували бійці 59 ОМПБр. Вони впродовж двох останніх тижнів у повному оточенні стримували майже цілу дивізію ворога.

Сили противника, які здійснювали штурмові дії на Нововасилівку складалися в основному з підрозділів 27 мсд, а саме 433 мсп, 506 мсп, 907 орб. На підсилення було відправлено 71 батальйон спецназу та групи 24 бригади гру мо Росії. Комплектація кожного ворожого організму складала від 92%,

– ідеться у повідомленні.

За словами аналітиків, один з ворожих полків проходив відновлення в Авдіївці й за 10 днів відновив всі втрати. Крім вищезгаданого, у DeepState повідомляють, що росіяни продовжують штурмові дії у бік Успенівки. Наших захисникам вдалося стримати ворога і виграти час у Нововасилівці.

"На жаль, у Силах Оборони є теж чимало загиблих, але у кацапів значно більше. Просто треба не забувати, що за кожною посадкою і селом стоять життя українських солдатів". – наголосили там. Водночас піхота противника лізе на східні околиці Великої Новосілки.

До слова, там, за даними оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" бійці ведуть виснажливі бої з переважаючими силами противника на відповідних позиціях та рубежах. Дії українських воїнів спрямовані на те, щоб завдати максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень.