Там, где когда-то находилось Каховское водохранилище, теперь простирается заминированный Великий Луг, а на горизонте видна оккупированная Запорожская АЭС. Как выглядит нулевая линия фронта у города-миллионника и какой ценой бойцы не дают россиянам приблизиться к Запорожью, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Россияне давят, чтобы создать угрозу Запорожью

Запорожское и Приднепровское направления этой весной остаются одними из самых напряженных. Россияне накапливают резервы и пытаются отодвинуть линию фронта на север, чтобы обезопасить сухопутный коридор в Крым. Для этого враг усиливает давление через Роботино и Гуляйполе в сторону Орехова, стремясь выйти на оперативное пространство и создать непосредственную угрозу для Запорожья.

На Приднепровском направлении противнику не хватает сил, чтобы форсировать реку и закрепиться на правом берегу. Вместо этого россияне активно применяют дистанционные средства поражения: FPV-дроны, "Молнии", баражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники и "Шахеды". Так враг пытается наносить удары по логистике и оказывать давление на гражданское население в прифронтовых районах.

Не имея достаточных сил, противник пытается посеять хаос и оказать давление на логистику, вызвать у людей чувство безнадежности, отсутствия государственной поддержки и неспособности военного командования реагировать на угрозы,

– пояснил командир 8-го пограничного отряда Александр Мандзюк.

Силы обороны Украины готовились к такому развитию событий. За последний год в Запорожской и Днепропетровской областях появилась глубоко эшелонированная система укреплений: противотанковые рвы, бетонные тетраэдры, минные поля и укреплённые позиции на высотах. Там, где враг может попытаться пройти, созданы зоны поражения.

Перед нами — кольцевая зона. Это выкошенная полоса местности. Всё заминировано и затянуто невзрывными средствами, в частности колючей проволокой "егоза",

– рассказал командир 3-го пограничного поста с позывным "Геральт".

Такие рубежи не дают врагу прямого прохода к украинским позициям. Каждый участок подготовлен для того, чтобы останавливать небольшие штурмовые группы ещё до их приближения к основной линии обороны.

Россияне наносят удары по инфраструктуре и гражданскому населению

Когда российской армии не удается прорвать украинскую оборону, она переходит к террору против инфраструктуры и гражданского населения. Одной из целей остается Днепровская ГЭС: удары по ней имеют не только военный, но и психологический эффект — посеять панику среди людей и создать риск техногенной катастрофы.

Противник пытается сделать территорию Украины непригодной для жизни. Ему не нужна какая-то часть Украины — условный Донбасс или условный Юг. Ему нужна Украина целиком,

– сказал Александр Мандзюк.

По словам пограничников, россияне систематически наносят удары по местам, которыми ежедневно пользуются мирные жители. В Никополе и Марганце под ударами оказываются автомобили, рынки, банковские отделения и другие объекты повседневной жизни. Так враг пытается вытеснить людей с прифронтовых территорий и превратить их в зону постоянного страха.

Их задача — максимально расширить такую децивилизованную зону,

– пояснил командир 3-го пограничного поста с позывным "Геральт".

Подобная логика уже привела к одной из крупнейших техногенных катастроф этой войны. После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году водохранилище исчезло, а на его месте начал возрождаться Великий Луг. Для украинских защитников это означало новую реальность: бывший водный барьер превратился в километры суши, растительности и потенциальных маршрутов для небольших групп противника.

Противник проникает небольшими группами в плавни бывшего Каховского водохранилища. Наша задача — вовремя его обнаружить и уничтожить,

– рассказал "Геральт".

Теперь этот участок приходится постоянно контролировать с воздуха и с земли. Там, где ещё несколько лет назад была вода, украинские подразделения выстроили новую линию наблюдения и поражения, чтобы не дать россиянам проникнуть, скопиться и создать ещё одну угрозу для Запорожского направления.

Оккупанты прикрываются Запорожской АЭС

С позиций пограничников видны градирни и энергоблоки оккупированной Запорожской атомной электростанции. Для бойцов это постоянное напоминание о том, что напротив них стоит не просто российская армия, а государство, использующее ядерный объект в качестве средства шантажа. С момента захвата ЗАЭС станция пережила уже 15 полных отключений электроэнергии, когда система охлаждения реакторов оказывалась под угрозой остановки.

Это тот объект, который болит. Они держатся за него, потому что благодаря атомной станции имеют преимущество: прячутся за этой ширмой и оттуда наносят по нам огневой удар,

– рассказал пограничник 3-го поста 8-го пограничного отряда с позывным "Бузина".

Россияне продолжают использовать территорию атомной станции и прилегающие объекты в военных целях. По словам командира 8-го пограничного отряда Александра Мандзюка, пограничники фиксировали перемещение грузовиков и бронетехники как по территории самой ЗАЭС, так и вблизи охладителя и вспомогательных сооружений. Там оккупанты прячут технику, боеприпасы и используют здания в качестве огневых позиций.

Атомная электростанция является объектом, где нельзя использовать военную технику и вооружение. Но это абсолютно не останавливает противника,

– отметил Мандзюк.

Из-за этого на этом направлении всё большую роль играют дроны, РЭБ и постоянный воздушный мониторинг. Украинские подразделения следят за новыми участками Великого Луга, чтобы российские небольшие группы не смогли проникнуть, закрепиться и подтянуть оружие. Здесь каждое движение врага нужно выявить ещё до того, как оно превратится в новую угрозу для позиций и для Запорожья.

За спинами пограничников живёт Запорожье

В нескольких десятках километров от позиций пограничников живёт Запорожье. Город пытается сохранять свой ритм: люди идут на работу, пьют утренний кофе, водят детей в школу. Но рядом с этой привычной жизнью постоянно присутствует война — противотанковые "ежи" у улиц, воздушные тревоги, взрывы ракет и кассетных боеприпасов, которые уже научились различать даже дети.

Мы здесь стоим возле Запорожской атомной станции, а в 30 километрах — родной дом, город Запорожье. И едешь туда пить кофе, переполненный эмоциями. Потому что это сердце — твой дом,

– сказал пограничник с позывным "Бузина".

Для военных этот контраст между блиндажами, дронами, минными полями и мирным городом за спиной является одним из главных объяснений того, почему они остаются на позициях. У каждого из них есть близкие, дом и места, куда он хочет вернуться без войны.

Когда меняешь обстановку на мирный город, у каждого из нас есть близкие, у каждого есть родители. И, пожалуй, именно для этого мы здесь и находимся,

– пояснил командир 3-го пограничного поста с позывным "Геральт".

Россияне могут и дальше рисовать Запорожье в своей конституции или на пропагандистских картах, но реальность на этом направлении определяют украинские военные. Бойцы 8-го Бердянского пограничного отряда держат оборону под Запорожьем и в то же время мечтают о возвращении в свой родной город у моря – Бердянск.

Россияне наступают в сторону Запорожья через Великий Луг, что происходит на нулевой линии: смотрите видео