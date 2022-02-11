Таких планов по Украине нет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Информация, приписываемая источникам в Минобороны Великобритании, некорректна,

– сказал он.

Также Уоллес добавил уточнение о том, что в Украину отправили небольшую группу военных. Но их миссия – помочь научиться правилам поведения с переданным ранее оружием.

Помощь Великобритании для Украины

Великобритания выступает одним из величайших союзников нашего государства на фоне новой агрессии России. Страна всячески поддерживает нас и оказывает помощь. В частности, на днях в Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. Министр обороны Алексей Резников сообщал, что доставил товары для сил териториальной обороны.

Кроме этого, Великобритания обещает России не щадить ее по поводу санкций. Их введут мгновенно, если ситуация ухудшится. Страна 10 февраля уже одобрила закон о режиме санкций против России.

Несмотря на то, что глава вражеского минобороны Сергей Шойгу уверял Великобританию, что нападения на Украину не будет, государство Запада не видит деэскалации. По словам премьера страны Бориса Джонсона, данные разведки до сих пор тревожны.

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