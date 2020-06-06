Машина-амфибия: горе-водитель пытался спасти унесенное морем авто – видео
В Великобритании мужчина припарковал автомобиль слишком близко к воде, чтобы не пришлось далеко тянуть гидроцикл. Лень стоила водителю очень дорого – его автомобиль смыли волны.
Мужчина неправильно припарковался
Попытки мужчины вытянуть свое транспортное средство из воды сняли посетители пляжа в британском графстве Кент. Об этом сообщает NDTV.
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Только вышел на пляж на часок со своими детьми и сразу увидел этого парня, который выгружал свой гидроцикл. Очевидно, что он припарковался слишком близко. Несколько волн пришли и конфисковали авто,
– написал автор видео Ли Долби.
Автомобиль таки удалось вытянуть
Сначала гений парковки так растерялся, что просто кружил вокруг собственного авто. Однако ему пришли на помощь: к машине привязали веревку и с помощью другого авто вытащили.
Смотрите видео происшествия с авто:
Ролик стал очень популярным в фейсбуке, его пересмотрели несколько миллионов человек.