Машина-амфібія: горе-водій намагався врятувати віднесене морем авто – відео
У Великій Британії чоловік припаркував автомобіль занадто близько до води, аби не довелось далеко тягти гідроцикл. Лінь коштувала водію дуже дорого – його автівку змили хвилі.
Чоловік неправильно припаркувався
Намагання чоловіка витягнути свій транспортний засіб з води зняли відвідувачі пляжу у британському графстві Кент. Про це повідомляє NDTV.
Цікаво Подружжя зі США знайшло мільйон доларів на дорозі: що з ним зробили
Тільки вийшов на пляж на годинку зі своїми дітьми і одразу побачив цього хлопця, який вивантажував свій гідроцикл. Очевидно, що він припаркувався занадто близько. Кілька хвиль прийшли і конфіскували авто,
– написав автор відео Лі Долбі.
Автомобіль таки вдалось витягнути
Спочатку геній паркування так розгубився, що просто кружляв навколо власного авто. Проте йому прийшли на допомогу: до машини прив'язали мотузку і з допомогою іншого авто витягнули.
Дивіться відео пригоди з авто:
Ролик став дуже популярним у фейсбуці, його передивились кілька мільйонів людей.