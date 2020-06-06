У Великій Британії чоловік припаркував автомобіль занадто близько до води, аби не довелось далеко тягти гідроцикл. Лінь коштувала водію дуже дорого – його автівку змили хвилі.

Чоловік неправильно припаркувався

Намагання чоловіка витягнути свій транспортний засіб з води зняли відвідувачі пляжу у британському графстві Кент. Про це повідомляє NDTV.

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Тільки вийшов на пляж на годинку зі своїми дітьми і одразу побачив цього хлопця, який вивантажував свій гідроцикл. Очевидно, що він припаркувався занадто близько. Кілька хвиль прийшли і конфіскували авто,

– написав автор відео Лі Долбі.

Автомобіль таки вдалось витягнути

Спочатку геній паркування так розгубився, що просто кружляв навколо власного авто. Проте йому прийшли на допомогу: до машини прив'язали мотузку і з допомогою іншого авто витягнули.

Дивіться відео пригоди з авто:

Ролик став дуже популярним у фейсбуці, його передивились кілька мільйонів людей.