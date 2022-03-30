Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины, – постпред ООН

Великобритания активно поддерживает Украину в кровавой войне, которую развязала Россия. Лондон готов стать одним из гарантов нашей безопасности.

Об этом сообщила постпред Британии в ООН Барбара Вудворд журналистам, передает 24 канал.

Важно Пока что мы ничего не подписываем вообще, – Арахамия о переговорах с Россией

Один из представителей СМИ спросил, будет ли Британия гарантом безопасности для Украины.

Премьер-министр Британии (Борис Джонсон – 24 канал) разговаривает с президентом Зеленским практически ежедневно. Мы хотим любым способом, которым можем помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да,

– ответила Вудворд.

Она также добавила, что Британия уже отправила Украине значительную военную помощь и выделила 400 миллионов фунтов гуманитарной помощи.

Что этому предшествовало

В турецком Стамбуле 29 марта состоялись переговоры Украины и России. Киев предлагает договор с гарантиями безопасности Украине в обмен на нейтральный статус. Глава фракции "Слуги народа" Арахамия заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

Какие государства могут стать гарантами Украины

Великобритания;

Китай;

США;

Франция;

Германия;

Израиль;

Канада;

Италия;

Польша;

Турция.

Эта система будет похожей на НАТО, но еще жестче: гаранты безопасности в случае агрессии будут вынуждены оказать помощь не позднее, чем через 3 дня (именно столько продлятся консультации, у НАТО такого временного ограничения нет).

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