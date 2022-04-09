Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области

Великобритания готова стать главной страной, которая будет работать над восстановлением Киевщины и самой столице. Соответствующее обещание дал премьер страны Борис Джонсон.

Они общались с Владимиром Зеленским 9 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента Украины.

К теме Эту войну нельзя оправдать, – Джонсон назвал, что будет делать Лондон для защиты Украины

"Джонсон был очень конкретным"

В этот день состоялась встреча глав двух государств. Они обсудили, в частности, усиление экономического давления на Россию и помощь в нашей стране.

Борис Джонсон был очень конкретным в ответах на мои вопросы, как всегда. Уже определили, какую помощь Великобритания предоставит для послевоенного восстановления Украины,

– сказал президент.

Однако пока не озвучили конкретики о том, как будут восстанавливать территорию Киевщины. Также пока неизвестно, сколько средств на это нужно.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 9 апреля: смотрите видео