Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области
Великобритания готова стать главной страной, которая будет работать над восстановлением Киевщины и самой столице. Соответствующее обещание дал премьер страны Борис Джонсон.
Они общались с Владимиром Зеленским 9 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента Украины.
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"Джонсон был очень конкретным"
В этот день состоялась встреча глав двух государств. Они обсудили, в частности, усиление экономического давления на Россию и помощь в нашей стране.
Борис Джонсон был очень конкретным в ответах на мои вопросы, как всегда. Уже определили, какую помощь Великобритания предоставит для послевоенного восстановления Украины,
– сказал президент.
Однако пока не озвучили конкретики о том, как будут восстанавливать территорию Киевщины. Также пока неизвестно, сколько средств на это нужно.
Вечернее обращение Владимира Зеленского за 9 апреля: смотрите видео