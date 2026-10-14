Бернем заявил, что будет стремиться восстановить отношения между Украиной и США

14 октября Владимир Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с британским премьером Энди Бернемом. Британский политик намерен подготовить почву для возобновления отношений между украинским лидером и Дональдом Трампом.

О своих намерениях глава британского правительства заявил во время выступления перед парламентариями, сообщает русская служба BBC.

Какую роль выбрал для себя Бернем

Во время заседания лидер Либеральных демократов Эд Дэви спросил премьера, согласен ли тот с тем, что соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива является "еще одним позорным предательством Трампа по отношению к украинскому народу и европейской безопасности".

В ответ Бернем воздержался от прямой оценки действий президента США, отметив, что хочет "в данный момент быть осторожным, подготавливая почву для того, чтобы вновь сблизить людей".

Британский премьер добавил, что считает своей задачей попытаться наладить отношения между США и Украиной.

Бернем также заверил, что Владимир Зеленский "не уедет из Великобритании с пустыми руками". Он сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о предоставлении Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.

Напомним, Зеленский прибыл в Великобританию для переговоров по вопросам безопасности. Помимо переговоров с главой правительства, программа визита украинского президента 14 октября включает аудиенцию у короля Чарльза III.