Свої наміри очільник британського уряду озвучив під час виступу перед парламентарями, передає російська служба BBC.

Яку роль обрав для себе Бернем

Під час засідання лідер Ліберальних демократів Ед Дейві запитав прем'єра, чи згоден той із тим, що угода між США та Росією про постачання дизельного пального є "ще однією ганебною зрадою Трампом українського народу та європейської безпеки".

У відповідь Бернем утримався від прямої оцінки дій президента США, зазначивши, що хоче "у цей момент бути обережним, готуючи ґрунт для того, щоб знову зблизити людей".

Британський прем'єр додав, що вважає своїм завданням спробувати налагодити відносини між США та Україною.

Бернем також запевнив, що Володимир Зеленський "не поїде з Великої Британії з порожніми руками". Він анонсував, що найближчим часом буде оголошено про надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Британії для переговорів про безпеку. Окрім переговорів з очільником уряду, програма візиту українського президента 14 жовтня включає аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ.